Politieheli boven Eindhoven tijdens jacht op gestolen BMW

Een politiehelikopter cirkelde maandagochtend boven Eindhoven tijdens een jacht op een gestolen BMW. De auto werd uiteindelijk klemgereden op de Tongelresestraat. Twee mannen die in de auto zaten, zijn aangehouden.

De politie kwam de BMW op het spoor nadat de eigenaar vanochtend aangifte had gedaan van diefstal. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders werden ingezet om de auto te vinden. Vanuit de lucht keek een politiehelikopter mee.

Op de Tongelresestraat wist de politie de gestolen BMW te stoppen. De twee inzittenden werden uit de auto gehaald, direct geboeid en aangehouden. Daarna zijn ze meegenomen naar een politiecel in Eindhoven.

Voor de eigenaar liep de ochtend uiteindelijk goed af. Dankzij slim speurwerk en snel ingrijpen van de politie heeft hij zijn gestolen BMW weer terug.