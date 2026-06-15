Veldhoven liep mee tijdens Pride Eindhoven

Gemeente Veldhoven heeft zaterdag meegedaan aan Pride Eindhoven. De parade stond in het teken van verbondenheid onder het motto ‘United we stand!’.

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Afgelopen zaterdag liep een enthousiaste groep uit Veldhoven mee in de kleurrijke Pride-parade in Eindhoven. Samen met deelnemers uit de gemeente Eindhoven werd het thema ‘United we stand!’ uitgedragen.

De parade was een opvallend onderdeel van Pride Eindhoven, een evenement dat draait om diversiteit en inclusiviteit. Het thema benadrukt het belang van saamhorigheid en acceptatie, ongeacht afkomst of identiteit.

Met vlaggen en versieringen werd de boodschap van verbondenheid kracht bijgezet. De deelnemers, waaronder ook mensen uit Veldhoven, genoten zichtbaar van de feestelijke sfeer en warme ontvangst.

De samenwerking tussen Eindhoven en Veldhoven tijdens dit evenement laat zien dat de boodschap van Pride breed wordt gedragen in de regio. Het is een viering van liefde en respect, waarbij iedereen welkom is.

Pride Eindhoven trekt jaarlijks veel bezoekers en deelnemers, waaronder uit omliggende gemeenten. Het evenement biedt een platform voor ontmoeting en het delen van persoonlijke verhalen.