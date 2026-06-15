Coalitieakkoord Veldhoven richt zich op groei en herkenbaarheid

Veldhoven heeft een nieuw coalitieakkoord vastgesteld, gericht op groei en toekomstbestendigheid. De wethouders voor de komende bestuursperiode zijn op 3 juni beëdigd.

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De gemeente Veldhoven gaat de komende jaren werken aan groei en verandering. Het nieuwe coalitieakkoord, dat de titel 'In balans vooruit' draagt, is bedoeld om de stad toekomstbestendig te maken. Hierbij worden zowel kansen als uitdagingen aangepakt.

Op 3 juni zijn de nieuwe wethouders officieel beëdigd, waarmee de bestuursperiode officieel van start is gegaan. Het akkoord richt zich op een herkenbare en duurzame ontwikkeling van Veldhoven, met aandacht voor de balans tussen groei en behoud van het karakter van de gemeente.

De komende periode wordt gekenmerkt door grote opgaven die zowel lokaal als regionaal spelen. Het akkoord benadrukt dat samenwerking en een duidelijke koers essentieel zijn om deze aan te pakken.

Met 'In balans vooruit' wil Veldhoven niet alleen inspelen op de huidige ontwikkelingen, maar ook voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen. Hoe dit in de praktijk wordt uitgewerkt, zal in de komende bestuursjaren duidelijk worden.