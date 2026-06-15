Vught verwijdert zieke en dode bomen

De gemeente Vught start binnenkort met het verwijderen van zieke en dode bomen. Dit gebeurt om de veiligheid te vergroten en het groen goed te onderhouden.

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In Vught worden binnenkort bomen gekapt die niet meer gezond zijn. Het gaat om bomen die dood zijn of in slechte staat verkeren en daardoor een risico vormen. Vooraf wordt per boom onderzocht of deze behouden kan blijven of echt verwijderd moet worden.

De bomen die gekapt worden, staan verspreid over de hele gemeente. De werkzaamheden zijn verdeeld over twee periodes dit jaar, waarbij op verschillende locaties wordt gewerkt. Volgens de gemeente zal dit weinig tot geen overlast veroorzaken.

Nieuwe bomen voor groen behoud

Naast het kappen van bomen is het planten van nieuwe exemplaren een belangrijk onderdeel van de aanpak. Dit moet zorgen voor een gezonde en groene toekomst voor Vught. Het onderhoud is bedoeld om de veiligheid te verbeteren en het groen in goede conditie te houden.