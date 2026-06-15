Nederlandse taalles voor internationals in Waalwijk

Woensdag zijn 22 internationale medewerkers begonnen met Nederlandse taalles in Waalwijk. In totaal hebben 100 medewerkers zich aangemeld. De lessen zijn onderdeel van een convenant om internationals beter te laten integreren.

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De taallessen worden gegeven in Buurthuis Bloemenoord en zijn georganiseerd door onder andere Yonder Educatie en stichting Doorzaam. De deelnemers wonen in Waalwijk en werken bij verschillende bedrijven. De lessen duren dertig weken en worden wekelijks gegeven. Werkgevers zorgen ervoor dat de medewerkers tijd hebben om deel te nemen.

Meer groepen starten

In september starten nog twee groepen van elk twintig deelnemers. Daarmee krijgen dit jaar in totaal 62 internationale medewerkers de kans om Nederlands te leren. Het doel is om hen te helpen zich beter thuis te voelen, zelfstandiger te worden en makkelijker contact te leggen met hun omgeving.

Convenant voor integratie

De taallessen zijn een van de eerste acties uit het convenant ‘Samen voor internationale medewerkers in Waalwijk’. Dit convenant werd op 24 november 2025 ondertekend door de gemeente en elf werkgevers, inleners en huisvesters. Het bevat afspraken over wonen, werken, gezondheid, taal en integratie.

De gemeente wil hiermee zorgen dat internationale medewerkers goed kunnen wonen, werken en leven in Waalwijk. Het leren van de taal speelt daarin een belangrijke rol, zodat zij makkelijker kunnen deelnemen aan de samenleving en zelfstandig hun weg kunnen vinden.