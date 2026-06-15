Gemeente Vught stapt over op nieuw digitaal systeem

Gemeente Vught gebruikt vanaf 1 juli PodiumD voor digitale formulieren. Ondernemers die eHerkenning gebruiken moeten hun instellingen aanpassen om foutmeldingen te voorkomen.

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Vanaf 1 juli schakelt gemeente Vught over naar een nieuw systeem voor het indienen van digitale formulieren: PodiumD. Ondernemers die gebruikmaken van eHerkenning, een digitaal identificatiesysteem, moeten eenmalig een wijziging doorvoeren in hun instellingen om inloggen en het indienen van formulieren soepel te laten verlopen.

Wanneer de instellingen niet worden aangepast, kunnen gebruikers foutmeldingen krijgen. De benodigde wijziging omvat het aanvinken van ‘PodiumD Formulier’ bij de machtigingen voor gemeente Vught binnen het eHerkenning-account. Het betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning blijft zoals gebruikelijk op EH3, wat staat voor een hoog niveau van beveiliging.

Wat moet je doen?

Ondernemers moeten inloggen bij hun eHerkenning-leverancier en naar de machtigingen zoeken. Vervolgens moet 'PodiumD Formulier' worden aangevinkt en de wijziging opgeslagen. Met deze aanpassing blijft het gebruik van eHerkenning mogelijk na de overstap op 1 juli.

Deze wijziging is essentieel om toegang te houden tot de digitale formulieren van gemeente Vught en problemen te vermijden. Het nieuwe systeem moet zorgen voor een efficiëntere afhandeling van online aanvragen.