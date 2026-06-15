Gewonde bij ongeluk met gevaarlijke stof in Rijkevoort

Bij een bedrijf aan de Hoogeindsestraat in Rijkevoort is maandagochtend iemand gewond geraakt door een ongeval met een gevaarlijke stof. Het slachtoffer is bij kennis, maar heeft last van de luchtwegen.

Volgens de politie wordt de gewonde persoon naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Het waterschap en de Arbeidsinspectie zijn op de hoogte gebracht van het incident.