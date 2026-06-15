Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Gewonde bij ongeluk met gevaarlijke stof in Rijkevoort

Gisteren om 11:56 • Aangepast gisteren om 12:41

Bij een bedrijf aan de Hoogeindsestraat in Rijkevoort is maandagochtend iemand gewond geraakt door een ongeval met een gevaarlijke stof. Het slachtoffer is bij kennis, maar heeft last van de luchtwegen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de politie wordt de gewonde persoon naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Het waterschap en de Arbeidsinspectie zijn op de hoogte gebracht van het incident.

  • Gewonde bij ongeluk met gevaarlijke stof in Rijkevoort (foto: Persbureau Heitink).
    Gewonde bij ongeluk met gevaarlijke stof in Rijkevoort (foto: Persbureau Heitink).
  • Gewonde bij ongeluk met gevaarlijke stof in Rijkevoort (foto: Persbureau Heitink).
  • Gewonde bij ongeluk met gevaarlijke stof in Rijkevoort (foto: Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.