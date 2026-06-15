Agenten met kogelwerende vesten naar ruzie op straat, drie mannen opgepakt

Agenten zijn zondagavond met kogelwerende vesten uitgerukt naar de Lodewijk Napoleonlaan in Oosterhout na een melding over een mogelijk vuurwapen. Een oplettende omstander belde rond kwart over acht 112, omdat hij een man zag met iets dat op een vuurwapen leek.

De politie hield er rekening mee dat bij een conflict op straat wapens betrokken waren. Meerdere agenten reden met spoed naar de straat. Daar troffen ze drie mannen aan die voldeden aan het signalement.

Ook pepperspray en slagwapen gevonden

Bij controle en fouillering vonden agenten pepperspray, een slagwapen en een vuurwapengelijkend voorwerp. Later bleek dat laatste om een nepvuurwapen te gaan. De drie mannen zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Het gaat om een 32-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 30 en 27 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. De wapens zijn in beslag genomen en worden vernietigd.