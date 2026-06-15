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Overlast door jeugdgroep in Reusel: een aanhouding

Gisteren om 12:29 • Aangepast gisteren om 13:14
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Na meerdere meldingen over een jeugdgroep die al langere tijd overlast veroorzaakt bij de horeca in Reusel heeft de politie afgelopen weekend iemand uit Reusel aangehouden. Die werd op heterdaad betrapt toen hij iemand mishandelde. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

"Samen met de gemeente zetten wij ons volop in om deze overlast aan te pakken en hierop te handhaven", laat een wijkagent samen met de politie Eersel-De Kempen weten op Instagram. 

Dit gebeurt via het strafrecht maar ook door het uitdelen van gebiedsverboden. "Met elkaar op stap gaan moet gezellig zijn en blijven", benadrukt de politie. 

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