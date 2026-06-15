Red Devils verrassen op JO11-toernooi in Tilburg

Het JO11-toernooi bij FC Tilburg kende een onverwachte hit: de Red Devils. Dit team, samengesteld uit spelers van JO10-3 en JO10-4, maakte indruk met verzorgd voetbal en een sterke teamspirit.

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Op het sportcomplex van FC Tilburg vond afgelopen zaterdag het JO11-toernooi plaats. Een late afmelding zorgde ervoor dat de Red Devils, een mixteam van JO10-3 en JO10-4, last-minute werd samengesteld om het deelnemersveld compleet te maken. Onder leiding van trainers Mussa en Bilal groeide de groep snel uit tot een opvallend sterke formatie.

Vanaf het begin van het toernooi viel de inzet en het plezier van het team op. Hoewel ze niet gewend waren om samen te spelen, wisten de jongens elkaar steeds beter te vinden. Het resultaat was verzorgd voetbal met sterke verdedigende acties en gevaarlijke aanvallen. De poulefase leverde meerdere overwinningen op, waardoor de Red Devils overtuigend doorstroomden naar de knock-outfase.

Spannende finale

In de halve finale liet het team zien hoe goed ze als groep waren gegroeid. Met aanvallend spel werd de tegenstander verslagen en een plek in de finale veiliggesteld. Daar troffen ze SSC ’55. Het werd een spannende wedstrijd waarin beide teams aan elkaar gewaagd waren. Ondanks kansen voor de Red Devils viel de beslissing uiteindelijk in het voordeel van SSC ’55.

Het verlies in de finale was een teleurstelling, maar de trots op de prestatie overheerste. De energie en teamspirit van de jongens waren zichtbaar, zowel op het veld als langs de zijlijn. Spelers moedigden elkaar aan en vierden samen elk succes, wat het plezier van de dag onderstreepte.

De Red Devils kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi waarin ze niet alleen sportief indruk maakten, maar ook de kracht van samenwerking en plezier in voetbal lieten zien. Het team heeft bewezen dat zelfs een gelegenheidsformatie tot grote hoogten kan stijgen.