Geertruidenberg test nieuwe fietsstroken op de Markt

De gemeente Geertruidenberg heeft een proefstuk aangelegd voor nieuwe fietsstroken op de Markt. Eind mei werd het stuk bestrating geplaatst en bewoners kunnen tot 6 juli hun mening geven via een enquête. De proef is onderdeel van het Mobiliteitsplan, dat moet zorgen voor veiliger fietsverkeer.

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Veel fietsers in Geertruidenberg voelen zich onveilig op de huidige fietsstroken. Volgens de gemeente wijken ze daardoor vaak uit naar de stoep, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Met het proefstuk op de Markt wil de gemeente testen of de nieuwe bestrating beter in gebruik is.

De aanpak van de fietsstroken staat beschreven in het Mobiliteitsplan van Geertruidenberg. Voorafgaand aan deze proef konden inwoners en betrokken organisaties meedenken over mogelijke ontwerpen tijdens speciale bijeenkomsten. Hieruit kwam uiteindelijk een voorkeursvariant die nu wordt getest.

Reacties verzamelen

Bewoners en gebruikers van de Markt kunnen hun ervaringen delen via een korte enquête. Deze is tot en met 6 juli in te vullen. De verzamelde reacties helpen de gemeente te bepalen of er nog aanpassingen nodig zijn aan het ontwerp.

Vervolgstappen

Na het analyseren van de reacties besluit de gemeente of het definitieve ontwerp uitgevoerd kan worden of dat er wijzigingen nodig zijn. Via de eigen communicatiekanalen houdt de gemeente inwoners op de hoogte van de resultaten en het verdere verloop.