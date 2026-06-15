Voormalig PSV-speler Jerry de Jong overleden

Jerry de Jong, oud-voetballer van PSV, is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij speelde vijf jaar in Eindhoven en won in die tijd twee landstitels en één KNVB-beker.

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Jerry de Jong was van 1989 tot 1994 actief bij PSV. In deze periode speelde hij 53 competitiewedstrijden en scoorde hij tweemaal. Daarnaast kwam hij uit in Europese toernooien zoals de Europacup 1 en later de UEFA Champions League. Tussendoor werd hij verhuurd aan FC Groningen.

Naast zijn tijd bij PSV speelde De Jong ook drie wedstrijden voor het Nederlands elftal. Tijdens deze interlands bleef Oranje telkens zonder tegendoelpunten. Zijn zoon, Nigel de Jong, is een voormalig profvoetballer en tegenwoordig directeur topvoetbal bij de KNVB.

PSV wenst zijn familie en dierbaren veel sterkte toe.