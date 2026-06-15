Stickeractie moet criminaliteit op agrarische erven tegengaan

Boeren en tuinders in de gemeente Moerdijk krijgen een opvallende sticker om criminelen af te schrikken. Het initiatief is onderdeel van een campagne die woensdag officieel van start gaat.

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De gemeente Moerdijk, ZLTO en Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland hebben de handen ineengeslagen om ondermijnende criminaliteit op agrarische erven tegen te gaan. De campagne ‘NEE, geen (drugs)criminaliteit op ons erf!’ wordt woensdag 17 juni gelanceerd met een symbolische start door burgemeester Aart-Jan Moerkerke. Hij plakt de eerste sticker bij een agrarisch bedrijf in Langeweg.

De sticker is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor boeren en tuinders die benaderd worden met verdachte verzoeken. Uit onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf agrarische ondernemers weleens wordt gevraagd om gebouwen of terreinen te verhuren voor mogelijk illegale activiteiten. De sticker maakt direct duidelijk dat criminele activiteiten niet welkom zijn.

Signaal tegen criminaliteit

De campagne is ontstaan vanuit weerbaarheidstrainingen voor agrarisch ondernemers. Tijdens deze trainingen bleek dat er behoefte is aan concrete ondersteuning bij het afwijzen van verdachte voorstellen. De sticker kan bijvoorbeeld bij de ingang van het erf of op de brievenbus worden geplaatst, zodat criminelen meteen weten dat ze niet welkom zijn.

Criminele netwerken zoeken vaak locaties in het buitengebied voor illegale activiteiten. Dit gebeurt soms via een briefje in de brievenbus, maar ook door onaangekondigde bezoeken. Met de sticker kunnen boeren en tuinders een duidelijk signaal afgeven en zichzelf beter beschermen tegen dergelijke benaderingen.

Onderdeel van bredere aanpak

De stickeractie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in Brabant en Zeeland. Naast deze actie worden ook veiligheidsscans en weerbaarheidstrainingen aangeboden. Tijdens bijeenkomsten en trainingen ontvangen ondernemers de stickers, zodat ze meteen in actie kunnen komen.

De gemeente Moerdijk en ZLTO benadrukken het belang van een veilig buitengebied en roepen agrarische ondernemers op alert te blijven. Samen willen zij criminelen duidelijk maken dat misbruik van erven en gebouwen geen kans krijgt.