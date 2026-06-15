Horeca in Veldhoven langer open tijdens WK

Horecabedrijven in Veldhoven mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven op dagen dat Oranje speelt vanaf de kwartfinale.

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Het WK voetbal 2026 vindt plaats van donderdag 11 juni tot en met zondag 19 juli. Tijdens dit toernooi krijgen horecabedrijven in Veldhoven een bijzondere uitzondering op de normale openingstijden.

De maatregel geldt alleen op wedstrijddagen van het Nederlands elftal, en dan pas vanaf de kwartfinales. Het is bedoeld om fans meer tijd te geven om samen wedstrijden te bekijken en na te praten in cafés en restaurants.

Beperkt tot Oranje

De versoepeling is specifiek gericht op wedstrijden van Oranje. Dit betekent dat horecagelegenheden niet standaard langer open mogen blijven op andere dagen of voor andere wedstrijden.

Het is nog niet bekend tot hoe laat de horecazaken geopend mogen zijn. De gemeente zal de exacte voorwaarden en sluitingstijden later bekendmaken.

Het WK voetbal wordt in 2026 gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vanwege het tijdsverschil kunnen wedstrijden op een ander tijdstip vallen dan gebruikelijk.