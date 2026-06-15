Brabantse promovendus ontwikkelt duurzame coatingtechnologie

Wetenschapper Tommaso Frison van de TU Eindhoven heeft een innovatieve techniek ontwikkeld om coatings sneller, sterker en duurzamer uit te harden. Hij maakt daarbij gebruik van elektronenstraling, een methode die beter presteert dan de huidige UV-technologie.

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De coatings die Frison onderzoekt, worden gebruikt als beschermlaag op producten zoals keukenkastjes, auto's en voedselverpakkingen. Waar traditionele UV-technologie vaak beperkt is bij dikke of complexe lagen, biedt elektronenstraling een oplossing. Deze methode zorgt voor een gelijkmatigere en robuustere uitharding.

Frison combineerde zijn werk bij technologiecentrum Nemho Innovations met een promotieonderzoek aan de TU Eindhoven. Hij onderzocht hoe een elektronenbundel het uithardingsproces van coatings beïnvloedt. Dit leidde tot een nieuw model waarmee het proces efficiënter kan worden gestuurd en verbeterd.

Grotere duurzaamheid

Volgens Frison vormen coatings die zijn uitgehard met elektronen een duurzamere beschermlaag dan UV-coatings. Ze zijn beter bestand tegen weersinvloeden en chemische belasting, wat ze geschikter maakt voor toepassingen zoals voedselverpakkingen. Daarnaast zijn er geen toxische chemische toevoegingen nodig, een belangrijk voordeel ten opzichte van UV-technologie.

De elektronenbundel ontstaat in een vacuümkamer en werkt razendsnel. Dit maakt het proces uitermate geschikt voor industriële toepassingen, zoals in de print- en verpakkingssector, waar hoge productiesnelheden essentieel zijn.

Nieuwe materialen

Naast fundamenteel onderzoek ontwikkelde Frison ook nieuwe coatings op basis van gemengde polymeermaterialen. Door verschillende polymeren te combineren, ontstonden beschermlagen met verbeterde eigenschappen. Deze materialen kunnen bijvoorbeeld keukens en laboratoriumtafels beter beschermen tegen slijtage.

Frison verdedigde zijn proefschrift op 11 juni en kijkt terug op een intensieve periode waarin hij fundamenteel onderzoek wist te combineren met praktische toepassingen. Hij ziet zijn toekomst als een bruggenbouwer tussen wetenschap en industrie.