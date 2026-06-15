Sebas Wermenbol tekent eerste profcontract bij Willem II

Sebas Wermenbol (19) heeft zijn eerste profcontract bij Willem II getekend. Hij verbindt zich voor twee seizoenen aan de Tilburgse club, met een optie voor nog een jaar.

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Sebas Wermenbol maakt al bijna tien jaar deel uit van de jeugdopleiding van Willem II. De aanvallende middenvelder begon zijn voetbalcarrière bij SV Reeshof en stroomde op negenjarige leeftijd in bij de O10 van Willem II. Sindsdien heeft hij alle jeugdelftallen doorlopen op Sportpark Prinsenhoeve.

De Tilburger wordt nu beloond voor zijn ontwikkeling met een contract in het betaald voetbal. Het nieuwe contract biedt Wermenbol de kans om zich verder te ontwikkelen en mogelijk door te stromen naar het eerste elftal.

Jeugdteams en Oranje

Afgelopen seizoen speelde Wermenbol wedstrijden bij zowel de O19 als de O21 van Willem II. Ook heeft hij meerdere keren het shirt van Oranje gedragen, nadat hij verschillende jeugdteams van de KNVB had doorlopen.

Met dit contract onderstreept Willem II het vertrouwen in de kwaliteiten van de jonge speler uit de regio. De club hoopt dat hij zijn potentieel verder kan benutten en een waardevolle bijdrage kan leveren aan het team.