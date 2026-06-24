Met Lars krijgt Brabant eindelijk weer een motorrijder in de Dakar Rally

Na jaren aan de internationale top van het strandracen en wedstrijden over de hele wereld heeft Lars van Berkel een knoop doorgehakt. De 32-jarige motorcrosser uit Veghel richt zijn vizier in 2027 volledig op de Dakar Rally. Daarmee krijgt Brabant voor het eerst in jaren weer een motorrijder met serieuze ambities in de zwaarste rally ter wereld: "Ik wil heel graag de volgende Nederlandse etappewinnaar worden."

Van Berkel werkt aan een Dakar-programma met het Veghelse Bas World KTM Rally Team, een van de meest succesvolle privéteams in de rallysport. Het team heeft de afgelopen jaren meerdere talenten begeleid die later doorstroomden naar fabrieksteams. Voor Van Berkel voelt de overstap als een logische volgende stap in zijn carrière. De Veghelaar behoort al jaren tot de beste strandracers van Europa, reed Grand Prix-wedstrijden in het motorcross en maakte naam met avonturen in onder meer Canada, de Verenigde Staten en Argentinië. Ook buiten de motorsport zoekt hij graag de grenzen op met marathons en ultramarathons. "Het kriebelde al jaren", vertelt Van Berkel. "Ik heb veel bereikt in het strandracen, maar ik wilde altijd nog een keer een stap maken. Dakar is het hoogste wat je kunt bereiken in de rallysport. Ik wil later niet terugkijken en denken: die kans heb ik nooit gepakt."

"Het werd tijd dat er weer iemand opstond."

Een belangrijke rol in die beslissing speelde Dakar-veteraan Frans Verhoeven. De Tilburger geldt als een van de succesvolste Nederlandse motorrijders ooit in de Dakar Rally. Tussen 2005 en 2017 reed hij twaalf keer de rally, won vijf etappes en eindigde meerdere keren in de top tien van het algemeen klassement.

Tegenwoordig is hij een goede vriend, mentor en adviseur van Van Berkel. De twee trekken veel met elkaar op en spreken elkaar meerdere keren per week. "Na mij en Hans Vogels hebben we eigenlijk geen Brabantse motorrijder meer gehad die echt voor resultaten kon gaan", zegt Verhoeven. "Het werd tijd dat er weer iemand opstond. Lars heeft bijna alles wat je nodig hebt om een goede rallyrijder te worden."

Frans Verhoeven tijdens de Dakar Rally van 2013.

Volgens Verhoeven beschikt Van Berkel over een unieke combinatie van fysieke kwaliteiten, wedstrijdervaring en mentale weerbaarheid. “Hij is gewend aan lange wedstrijden, kan zijn krachten goed verdelen en heeft een enorme conditie. Lars is een echte endurance-atleet. Het enige wat hij nog verder moet ontwikkelen is het technische gedeelte, maar daar kunnen wij hem bij helpen." Dat vertrouwen gaat ver. Verhoeven denkt zelfs dat Van Berkel relatief snel competitief kan zijn in de rallywereld. "Ik wil geen onrealistische verwachtingen scheppen, maar een plaats in de top twintig moet hij kunnen ambiëren."

"Mijn droom is om ooit een Dakar-etappe te winnen."

Dat vertrouwen wordt gedeeld door het BAS Dakar World KTM Rally Team. Tijdens gesprekken met teambaas Bart van der Velden kreeg Van Berkel juist het advies om niet langer te wachten. "Als je het wilt doen, moet je het nu doen", kreeg hij te horen. Voordat Van Berkel daadwerkelijk aan de start van de Dakar Rally verschijnt, staat eerst een rally in Marokko op het programma. Daar wil hij ervaring opdoen met navigeren, roadbooks en het specifieke ritme van een woestijnrally. Over concrete resultaten wil hij zelf nog niet praten. Maar dat hij niet naar Saudi-Arabië afreist om de wedstrijd alleen maar uit te rijden, staat vast. "Ik ga niet met de olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen", vertelt Van Berkel. "Natuurlijk moet je realistisch zijn, want de toppers zijn fabrieksrijders met jaren ervaring. Maar ik wil presteren en mijn droom is om ooit een Dakar-etappe te winnen." De Dakar Rally wordt in 2027 gereden van 1 tot en met 15 januari.