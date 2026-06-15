Bewoners schrikken wakker van enorme knal bij Bossche flat

Bewoners van een appartementencomplex aan de Maasboulevard in Den Bosch zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een harde explosie. De ontploffing was bij de toegangsdeur van het complex.

De klap was zo hard dat de toegangsdeur, het kozijn en de postvakken zwaar beschadigd raakten. Ook een ruit boven de ingang werd vernield. Op een muur bij de entree werd bovendien een tekst geklad.

Buurtbewoners werden door de harde knal wakker en belden meteen de politie. Ondanks de flinke schade ontstond er geen brand.

De politie deed onderzoek bij het appartementencomplex en kijkt naar wat er precies is gebeurd. Ook wordt onderzocht wie bij de explosie betrokken zijn.

Een schoonmaakbedrijf is inmiddels bezig om de gekladde tekst van de muur te halen.