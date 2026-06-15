Willy en René tippen Koeman: 'Basisplaats voor Guus Til tegen Zweden'

Als Ronald Koeman verstandig is dan zet hij PSV'er Guus Til zaterdag in de basis tegen Zweden. Dat vinden PSV- en Oranje-iconen Willy en René van de Kerkhof. "Die zorgt voor diepte", vindt Willy. Zeker in de eerste helft tegen Japan ontbrak het volgens de broers aan diepte en daarom ook aan snelheid. "Je kon je gewone pak aantrekken want hier werd je echt niet moe van", aldus Willy. "Het leek wel walking-voetbal", vult René aan. Iets wat met Guus Til in de ploeg volgens de broers een stuk beter zal gaan.

In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant geven de gebroeders Ronald Koeman nóg een tip: niet meer zoveel wisselen én niet zo verdedigend. "Hij wisselde alle snelheid eruit", moppert Willy. "Malen kun je in de diepte aanspelen en die halen ze niet meer en dat geldt ook voor Summerville. Ik had er zeker één laten staan. Meneer Koeman had een bepaalde strategie die ik niet begrijp." René had ook Summerville niet gewisseld. "Ze zeggen dat hij moe was maar hij had zeker nog wel drie goede acties kunnen maken." Summerville was volgens de broers een van de sterkste Nederlanders op het veld. "Een type René van de Kerkhof", zegt René zelf. "Een beetje snelheid en scoren, meer heb je niet nodig in het voetbal. En ik speelde ook van links en van rechts. Ik heb ook wel eens met links gescoord maar dat waren intikkertjes." Willy vond verder ook Virgil van Dijk en Donyell Malen goed spelen. "Alleen is het geluk nog niet aan de zijde van Malen."

"Die Japanners zijn allemaal van die D-juniortjes."

Op zich kunnen de broers goed leven met een gelijkspel tegen Japan maar de manier waarop de gelijkmaker nog viel, zorgt voor ergernis. "Die Japanners zijn allemaal van die D-juniortjes", zegt René terwijl hij zijn hand ter hoogte van zijn navel houdt. "En onze verdedigers zijn allemaal één meter negentig maar zij springen veel hoger. Maar dat zij scoren uit een corner dat mag nooit gebeuren." Willy beaamt dat. "Van Hecke moest die aanvaller dekken maar hij bleef staan, die Japanner loopt zo naar voren en goal." In de andere wedstrijden maakte vooral het team van Marokko veel indruk op Willy. "Ze zeggen niet voor niks dat Marokko de wereldkampioen van de toekomst is. Die gaan heel ver komen." Tegen Brazilië was er een absolute hoofdrol voor Ismael Saibari die PSV naar verluidt voor 55 miljoen gaat verlaten voor Bayern München. "Hoe hij scoorde, die snelheid, die geweldige passes. Daar kun je alleen maar van genieten. Ik heb ervan genoten."

In de podcast blikken de broers deze keer ook terug op het WK van 1974 waar zij als jongens van 22 jaar bij waren. Zij hielpen toen nog mee om de kritische Volkskrant-journalist Ben de Graaf het zwembad in te gooien. "Die was zo negatief over het Nederlands Elftal", vertelt Willy. Toen zei Cruijff dat we hem even moesten afkoelen in het zwembad. Onze sterkste man was Piet Schrijvers en die pakte hem vast en wij hielpen ook mee en Cruijff liep voorop." Het incident had nog heel naar kunnen aflopen. "Wij liepen terug toen we hem in het bad hadden gegooid. Gelukkig was er ook personeel van het hotel bij om hem eruit te halen want het bleek dat hij niet kon zwemmen." Wat dat betreft is het verhaal misschien wel een waarschuwing voor de Ben de Graaf van 2026, Valentijn Driessen. "Er is niks mis met Valentijn maar Ben de Graaf is wel een soort voorganger van hem."Waarop René wel toevoegt: "Maar De Graaf was wel een betere versie van Valentijn."