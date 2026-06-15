Moerdijk bereidt groep 8-leerlingen voor op de brugklas

In Moerdijk hebben leerlingen uit groep 8 deelgenomen aan de projectweek ‘Klaar voor het Middelbaar’. Het initiatief, bedoeld om kinderen met meer zelfvertrouwen naar de middelbare school te laten gaan, werd feestelijk afgesloten met een Brugfeest.

Gevonden voor jou

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel kinderen een spannende mijlpaal. Om deze overgang makkelijker te maken, organiseerden Meer Moerdijk, de gemeente Moerdijk, Halt en Karate Moerdijk een speciale projectweek. Tijdens deze week werden groep 8-leerlingen klaargestoomd voor hun nieuwe schoolperiode.

Gedurende vier dagen kregen de leerlingen verschillende workshops aangeboden. Hierbij lag de focus op onderwerpen zoals weerbaarheid, respect, groepsdruk en kennismaking met het voortgezet onderwijs. Het doel was om de kinderen beter te laten omgaan met de uitdagingen die de brugklas met zich meebrengt.

Feestelijke afsluiting

De week werd afgesloten met een speciaal Brugfeest, dat plaatsvond in de aula van het Markland College in Zevenbergen. Hier konden de toekomstige brugklassers alvast leeftijdsgenoten ontmoeten en samen genieten van een gezellige avond. Dit initiatief zorgde voor een ontspannen en feestelijke sfeer onder de jongeren.

Ook ouders betrokken

Naast de kinderen werd er ook aandacht besteed aan ouders. In het gemeentehuis van Moerdijk werd een ouderavond georganiseerd, waarin opvoedkundige Steven Pont een lezing gaf over het begrijpen van pubers. Tijdens de bijeenkomst konden ouders vragen stellen, ervaringen delen en praktische tips krijgen voor de komende jaren.

Het project Klaar voor het Middelbaar is een succes geworden dankzij de samenwerking van verschillende organisaties en vrijwilligers. Honderden kinderen en hun ouders hebben op deze manier een positieve voorbereiding gekregen op een nieuwe fase in hun leven.