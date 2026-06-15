Militaire oefening in Waalre en omgeving deze week

Defensie houdt van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni een militaire oefening in Waalre en omliggende gemeenten. Militairen voeren zowel te voet als met voertuigen opdrachten en verkenningen uit, ook in de avond en nacht.

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De oefening maakt deel uit van de opleiding en training van militairen en vindt plaats op verschillende locaties in de regio. Tijdens de vijf dagen zullen de militairen zowel overdag als ’s nachts actief zijn, waarbij ze diverse opdrachten uitvoeren.

De activiteiten kunnen zichtbaar zijn in Waalre en andere gemeenten in de omgeving. Militairen verplaatsen zich te voet en met voertuigen, waardoor bewoners mogelijk militaire voertuigen en groepen militairen tegenkomen.

Schade melden

Mocht er schade ontstaan door de oefening, dan kunnen gedupeerden dit melden via de website van Defensie. Het is belangrijk om daarbij informatie te verstrekken zoals het kenteken van het betrokken voertuig, de datum en tijd, de locatie en het type schade. De Sectie Claims van Defensie onderzoekt de meldingen en zorgt voor een eventuele vergoeding.

Meer informatie over de militaire oefening en andere nieuwsberichten is te vinden via de website van de gemeente Waalre.