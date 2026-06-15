Kolkenreiniging in Boxtel vanaf 24 juni

In Boxtel worden vanaf 24 juni de straatkolken gereinigd. De werkzaamheden duren drie weken en worden uitgevoerd door reinigingswagens.

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Het reinigen van de kolken in Boxtel start op zaterdag 24 juni. De reinigingswagens maken de straatputten één voor één schoon. Deze klus zal naar verwachting drie weken in beslag nemen.

Verplaats je auto

Bewoners wordt gevraagd om hun auto te verplaatsen als deze boven een straatput staat op het moment dat de reinigingswagen in de straat komt. Het is niet bekend wanneer welke straat aan de beurt is, dus de gemeente vraagt om begrip en medewerking.

De reiniging is bedoeld om de kolken in Boxtel schoon te houden en verstoppingen te voorkomen. Door de werkzaamheden kan het regenwater beter worden afgevoerd.

De gemeente Boxtel benadrukt dat de medewerking van inwoners belangrijk is om de werkzaamheden soepel te laten verlopen en de omgeving netjes te houden.