Langste dag van het jaar: meer dan zestien uur daglicht

Zondag 21 juni is de langste dag van het jaar. De zon staat op haar hoogste punt en we kunnen genieten van ruim zestien uur daglicht. Het is een goed moment om stil te staan bij de kracht van de zon als duurzame energiebron.

Gevonden voor jou

Aankomende zondag bereikt de zon haar hoogste positie aan de hemel, wat zorgt voor de langste dag van het jaar. Met meer dan zestien uur daglicht biedt dit een bijzondere kans om het belang van de zon te benadrukken, niet alleen als bron van licht en warmte, maar ook voor duurzame energie.

Steeds meer huishoudens maken gebruik van zonnepanelen om zelf stroom op te wekken. Dit kan helpen om energiekosten te verlagen en het milieu te ontlasten. Zelfs bij bewolkt weer blijven zonnepanelen energie produceren, wat ze een betrouwbare investering maakt.

Salderingsregeling stopt

Vanaf 2027 verdwijnt de salderingsregeling, waarbij huishoudens gecompenseerd worden voor teruggeleverde stroom. Toch blijven zonnepanelen interessant, omdat zelf opgewekte stroom nog altijd aanzienlijk goedkoper is dan stroom van een energieleverancier. Ook kan het de waarde van een woning verhogen en minder afhankelijkheid van energieprijsfluctuaties bieden.

Om optimaal voordeel te halen uit zonnestroom, is het slim om apparaten zoals een wasmachine of vaatwasser overdag te gebruiken. Ook het opladen van een elektrische auto tijdens zonnige uren kan helpen om opgewekte energie effectief te benutten.

Inloopmoment in Waalre

Voor meer praktische tips over energiebesparing en zonnepanelen kunnen geïnteresseerden op vrijdag 19 juni van twee tot vier uur ’s middags terecht in het Huis van Waalre. Een energiegids van Vereniging Duurzaam Waalre staat daar klaar om vragen te beantwoorden en advies te geven over het verduurzamen van woningen.