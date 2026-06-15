Raadscommissie Bladel bespreekt financieel tekort

De raadscommissie Middelen en Algemene Zaken in Bladel heeft donderdagavond de Perspectiefnota 2026 behandeld. Hierin wordt de financiële koers voor de komende jaren bepaald. De gemeente kampt met een oplopend structureel tekort, dat volgens de nota in 2030 ruim 2,2 miljoen euro bedraagt.

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De perspectiefnota geeft inzicht in de voortgang van de huidige begroting en schetst hoe de gemeente Bladel haar beleid voor de toekomst wil vormgeven. Voor het planjaar 2027 wordt een tekort van 452.000 euro verwacht. Dit bedrag loopt de jaren daarna op tot 2.246.000 euro in 2030.

Om het financiële gat te dichten, moeten er politieke keuzes worden gemaakt. De commissie heeft de taak om de gemeenteraad hierover te adviseren, zodat er uiteindelijk gewerkt kan worden aan een sluitende meerjarenbegroting.

Vergaderingen en besluiten

Naast de bespreking van de perspectiefnota behandelt de commissie ook de jaarstukken van 2025. Deze documenten geven een overzicht van de financiële prestaties van de gemeente in het afgelopen jaar.

De vergadering vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel en was zowel fysiek als digitaal toegankelijk voor publiek. Inwoners en belanghebbenden kregen de gelegenheid om tijdens de vergadering in te spreken over de onderwerpen op de agenda.

Met het oog op de begroting voor de periode 2027-2030 is het de komende tijd aan de gemeenteraad om concrete stappen te zetten richting financieel herstel.