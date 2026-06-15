Acteurs simuleren dementie in Waalre

Om dementie onder de aandacht te brengen, organiseerde Waalre een speciale actie in winkelcentrum De Bus. Acteurs speelden situaties na met verward gedrag, om winkelpersoneel te leren hoe hier het beste mee om te gaan.

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De actie vond afgelopen vrijdag plaats en werd georganiseerd door de werkgroep Dementievriendelijk Waalre. In het winkelcentrum kwamen steeds meer ouderen, waardoor de kans op ontmoetingen met mensen met dementie groeit. Een op de vijf Nederlanders krijgt te maken met dementie, wat ook in Waalre duidelijk merkbaar is.

Tijdens de actie bezochten twee actrices samen met een vrijwilliger acht winkels in het centrum. Ze simuleerden situaties zoals het zoeken naar een verloren zus of het herhaaldelijk vragen naar een product dat al in het mandje lag. Het winkelpersoneel wist niet van tevoren dat deze scènes zouden plaatsvinden.

Reacties van winkelpersoneel

De vrijwilliger volgde de acties op afstand en onderbrak de scènes op een geschikt moment. Daarna kregen de medewerkers feedback en uitleg over het doel van de oefening. Volgens de vrijwilliger reageerden de personeelsleden meestal rustig en maakten ze regelmatig oogcontact, wat belangrijk is in het omgaan met mensen met dementie.

Naast de praktijksituaties werd ook informatie gegeven over gratis online trainingen van Samen Dementievriendelijk. Deze trainingen zijn beschikbaar voor verschillende branches en kunnen helpen om beter voorbereid te zijn op ontmoetingen met mensen die verward gedrag vertonen.

Meer informatie en ondersteuning

In het winkelcentrum stond bovendien een kraampje met informatiemateriaal van Alzheimer Nederland. Hier konden bezoekers meer leren over hulp en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het doel van de actie was om de kennis over dementie binnen de gemeenschap van Waalre te vergroten.