Fatbike die 100 kilometer per uur kan? 'Echt gekkenwerk', zegt deskundige

Een 'ongeleid projectiel', 'levensgevaarlijk' en 'gekkenwerk'. Zo omschrijft verkeersdeskundige Paul van de Coevering het feit dat twee fatbikers afgelopen weekend werden betrapt op opgevoerde fatbikes die snelheden van 57 en zelfs 100 kilometer per uur konden halen.

Daarnaast ziet hij veel jongeren die onderweg op hun telefoon kijken of een koptelefoon dragen. "Dat helpt ook niet. Dus als je een hoge snelheid, risicovol gedrag én afleiding door de telefoon bij elkaar optelt, hoef je geen expert te zijn om te weten dat veel ongevallen hierdoor ontstaan."

De deskundige, verbonden aan Breda University, vergelijkt het met de brommers die vroeger vaak werden opgevoerd. "Die maakten flink wat lawaai, dus die hoorde je aankomen", legt hij uit. "Bij fatbikes hoor je dat niet: je schrikt harder."

Fatbikes mogen maximaal 25 kilometer per uur rijden, maar worden regelmatig opgevoerd. Dat brengt grote risico's met zich mee, waarschuwt Van de Coevering. "Een normale fatbike is niet gemaakt op die snelheid. De remmen werken vaak ook niet optimaal en het frame is bij zo'n snelheid ook niet meer stabiel. Het zijn ongeleide projectielen en het is echt gekkenwerk."

Zware verwondingen

Volgens de verkeersdeskundige is een opgevoerde fatbike qua vermogen vergelijkbaar met een brommer. "En dat is zelfs al illegaal, want hij is opgevoerd en zou nooit goedgekeurd worden door de RDW." Een valpartij bij 50 kilometer per uur of meer kan volgens hem grote gevolgen hebben. "De kans dat je er goed van af komt, is heel klein."

Hij noemt zware verwondingen en zelfs overlijden als mogelijke gevolgen. "Als je met je hoofd de grond raakt, kun je bij een snelheid van 40 al blijvend trauma oplopen. Laat staan als je 60 rijdt." Voor scooterbestuurders geldt sinds 2023 een helmplicht. Ook gebruikers van een speed pedelec zijn verplicht een helm te dragen. Voor fatbikers geldt die verplichting vooralsnog niet, terwijl sommige opgevoerde fatbikes veel hogere snelheden kunnen bereiken.

Risico's

Volgens Van de Coevering worden ook de risico's van 25 kilometer per uur vaak onderschat. "Voor veel mensen is 25 nu een normale snelheid, maar ze vergissen zich in hoe hard dat al is."

Het gevaar beperkt zich volgens hem niet tot de bestuurder zelf. Ook andere weggebruikers lopen risico door opgevoerde fatbikes. "Als je jong bent en je wil gekke dingen doen, doe dat dan op je eigen erf en niet in het openbaar", waarschuwt hij.