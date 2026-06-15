Gewonde bij brand op balkon van huis in Breda

Een persoon is maandagmiddag gewond geraakt bij een brand op het balkon van een huis aan de Katerdonk in Breda. Het vuur begon buiten bij het huis, het is onduidelijk hoe die brand is ontstaan.

Hulpdiensten waren er snel bij maar de gevel van het huis en ook het balkon raakten flink beschadigd. De politie heeft de omgeving afgezet zodat hulpdiensten hun werk konden doen.

Het slachtoffer is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie en brandweer sluiten geen scenario’s uit en doen verder onderzoek naar de oorzaak van de brand.