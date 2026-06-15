BeleeFIT Festival: gratis activiteiten in Halderberge

Van 27 juni tot en met 5 juli vindt het BeleeFIT Festival plaats in Halderberge. Het evenement biedt een week vol gratis activiteiten zoals yoga, wandelingen en meditatie. Iedereen is welkom om mee te doen en nieuwe dingen te ontdekken.

Gevonden voor jou

Het BeleeFIT Festival biedt een breed programma voor jong en oud. In de regio Halderberge kun je bijvoorbeeld deelnemen aan yogalessen of wandelingen door het Arboretum. Ook zijn er workshops om kennis te maken met meditatie.

Het festival, dat georganiseerd wordt door Samen in de Regio, heeft als doel mensen samen te brengen en hen te laten ervaren wat de omgeving te bieden heeft. Naast ontspanning en beweging staan ontmoeting en ontdekken centraal.

Programma en inschrijving

Op de website van het BeleeFIT Festival kun je het volledige programma bekijken. Voor sommige activiteiten is het aantal plaatsen beperkt, dus aanmelden wordt aangeraden. De deelname is gratis.

Het evenement wordt mede ondersteund door de gemeenten en partners uit de regio. Zo wordt er samengewerkt om een gevarieerd aanbod te creëren waarin iedereen iets kan vinden dat bij hem of haar past.