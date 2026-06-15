Heusden verruimt sluitingstijden voor WK voetbal 2026

De gemeente Heusden heeft de sluitingstijden tijdelijk aangepast zodat inwoners samen de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal kunnen kijken.

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Het WK voetbal 2026 is begonnen en door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden van Oranje laat op de avond of zelfs ’s nachts gespeeld. De gemeente Heusden speelt hierop in door horeca en sportkantines langer open te laten, zodat fans samen kunnen genieten van de wedstrijden.

De verruimde openingstijden gelden specifiek voor drie wedstrijden van het Nederlands elftal. Op woensdag 14 juni mag de horeca open blijven tot twaalf uur ’s nachts en sportkantines tot half één. Op dinsdag 20 juni gelden normale tijden. Voor de nachtelijke wedstrijd van maandag 26 juni zijn de sluitingstijden fors aangepast: horeca en sportkantines mogen open blijven tot half vier ’s nachts.

Regels voor verlenging

De verruiming is alleen bedoeld voor het gezamenlijk kijken van de wedstrijden binnen, niet op terrassen. Tot vijftien minuten na de normale sluitingstijd mogen bezoekers nog naar binnen. Daarbij mag er geen muziek worden gedraaid tijdens de rust of na afloop, als dit buiten reguliere openingstijden valt. Alle overige regels uit de vergunning blijven van kracht.

Met deze maatregelen hoopt de gemeente Heusden het kijkplezier te vergroten voor Oranje-fans, zonder overlast te veroorzaken. Veel succes voor het Nederlands elftal!