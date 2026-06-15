Kolkenreiniging start op 25 juni in Sint-Michielsgestel
Vanaf 25 juni worden in Sint-Michielsgestel de straatputten gereinigd. De reinigingswagens werken ongeveer drie weken lang om de kolken schoon te maken.
De gemeente Sint-Michielsgestel laat vanaf 25 juni de straatputten reinigen. Speciale reinigingswagens spoelen de kolken stuk voor stuk schoon. Het werk zal naar verwachting drie weken duren.
Inwoners van Sint-Michielsgestel worden gevraagd hun medewerking te verlenen. Als een auto geparkeerd staat boven een straatput, wordt gevraagd deze tijdelijk te verplaatsen wanneer de reinigingswagens in de straat arriveren. Dit helpt de werkzaamheden soepel te laten verlopen.
Geen exacte planning
De gemeente kan niet vooraf aangeven wanneer welke straat aan de beurt is. Daarom wordt aan bewoners gevraagd rekening te houden met de reinigingsperiode en flexibel te zijn. Het doel is om samen te zorgen voor een schone en goed onderhouden omgeving.
De werkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud van de infrastructuur in Sint-Michielsgestel.
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