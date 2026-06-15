Jachtseizoen: jongeren spelen spannend spel in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel wordt op zaterdag 27 juni het spel Jachtseizoen gehouden. Ongeveer 100 jongeren spelen tussen tien en vier uur een spannend spel in de omgeving van De Meander en Park De Kleine Ruwenberg. Ze voeren opdrachten uit en proberen uit handen te blijven van de politie. Het evenement wordt begeleid door professionals en vrijwilligers.

Gevonden voor jou

Het spel Jachtseizoen is bedoeld voor jongeren van tien tot en met 21 jaar. Tijdens het evenement worden veiligheid en begeleiding gegarandeerd. De politie en Bint Welzijn & Ondersteuning werken samen met de gemeente Sint-Michielsgestel om deze dag tot een succes te maken.

Deelnemers krijgen de kans om actief bezig te zijn en tegelijkertijd het contact met professionals te versterken. Het doel is om jongeren een positieve en sportieve ervaring te bieden. Het spel speelt zich af in de omgeving van De Meander en Park De Kleine Ruwenberg, waarbij het gebied gewoon toegankelijk blijft voor anderen.

Geen wegafsluitingen

Hoewel er veel jongeren en begeleiders in het gebied actief zullen zijn, blijven alle wegen en paden gewoon open. Er worden geen wegen afgesloten en het spel is zo georganiseerd dat het de omgeving zo min mogelijk verstoort.

Met dit initiatief hopen de organisatoren een verbindende activiteit voor jongeren te bieden, waarbij plezier en veiligheid centraal staan. Het evenement vindt plaats tussen tien uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.