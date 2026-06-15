NAC stelt oud-speler Diba aan als talentencoach

Oud-speler Anouar Diba gaat bij NAC Breda de grootste talenten begeleiden richting de eerste selectie. Hij wordt de verbindende schakel tussen de NAC Academie en het vlaggenschip.

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De 43-jarige Anouar Diba, voormalig speler van NAC, krijgt een nieuwe rol binnen de club. Hij wordt High Potentials- en Transitiecoach, waarbij hij zich richt op de ontwikkeling van talenten uit de bovenbouw van de NAC Academie, zoals spelers van O16 tot en met O21. Ook jonge contractspelers uit de eerste selectie vallen onder zijn begeleiding.

Naast het individueel trainen en coachen van spelers, ondersteunt Diba hen op tactisch, technisch, fysiek, mentaal en gedragsmatig vlak. Hij werkt daarbij nauw samen met de technische en medische staf. Zijn werkzaamheden vinden plaats in Zundert, zowel bij de trainingen van de High Potentials als bij die van het eerste elftal.

Betere doorstroming

Volgens Technisch Directeur Peter Maas is de nieuwe functie een belangrijke stap om academiespelers beter te integreren in de eerste selectie. Diba heeft zich de afgelopen tijd al bewezen als trainer en coach en is vanwege zijn betrokkenheid bij NAC en de Academie een logische keuze voor deze rol.

Met zijn aanstelling wil NAC de doorstroming van talenten naar het hoogste niveau optimaliseren. Diba zelf ziet de kans om met deze jonge spelers te werken als een uitdaging en is trots dat hij deze rol mag vervullen.