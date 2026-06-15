Vergadering gemeenteraad Vught met volle agenda

Op donderdag 25 juni 2026 vindt een commissievergadering plaats in het raadhuis van Vught. De bijeenkomst begint om acht uur ’s avonds en behandelt diverse belangrijke punten. Onderwerpen zoals de jaarstukken van 2025 en de actualisatie van de meerjarenbegroting staan op de agenda.

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De commissievergadering van de gemeenteraad van Vught wordt gehouden in de Commissiekamer van het raadhuis aan het Leeuwensteinplein. De bijeenkomst start om acht uur en richt zich op een aantal belangrijke beleids- en financiële onderwerpen.

Een van de agendapunten is de bestuursrapportage I-2026, waarin afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting worden besproken. Ook worden de jaarstukken van 2025 behandeld. Deze documenten geven inzicht in het financiële resultaat en het gevoerde beleid van de gemeente.

Meerjarenperspectief en ruimtelijke plannen

Daarnaast wordt de meerjarenbegroting voor 2027 tot 2030 geactualiseerd. Dit biedt zowel beleidsmatige als financiële richting voor de komende jaren. Een ander onderwerp is de vaststelling van het TAM-omgevingsplan voor de Bergenshuizensestraat 9, waarmee de raad de planologische situatie wil verbeteren.

Verder worden wijzigingen in de tarieventabel van de legesverordening besproken. Deze aanpassingen zijn nodig om bepaalde belastingonderdelen te actualiseren. Ook krijgen de veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) ruimte om hun financiële stukken voor 2027 toe te lichten.

Inspreekmogelijkheden

Tijdens de commissievergadering is er de mogelijkheid om in te spreken over de agendapunten. Dit kan zowel fysiek als schriftelijk. De conceptagenda en vergaderstukken zijn online beschikbaar. Voor meer informatie over het spreekrecht kan contact worden opgenomen met de griffie van de gemeente Vught.