Nieuwe wethouders Boxtel officieel gestart

Het nieuwe college van Boxtel is geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 10 juni. Burgemeester Ronald van Meygaarden en vier wethouders zijn begonnen aan hun termijn. Ze werken aan een sociaal en toekomstbestendig Boxtel volgens het beleidsakkoord voor 2026-2030.

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De installatie van het college vond plaats tijdens een raadsvergadering op 10 juni. Het team bestaat uit burgemeester Ronald van Meygaarden en de wethouders Désiré van Laarhoven-van Abeelen, Michael Ninaber van Eijben, Rob Vorstenbosch en Roel de los Hoyos.

In het beleidsakkoord 2026-2030, getiteld ‘Met elkaar maken we het verschil – Bouwen aan een sociaal en toekomstbestendig Boxtel’, staan de afspraken en plannen van het nieuwe college. Het akkoord legt de nadruk op samenwerking en toekomstgericht beleid.

Het nieuwe college werkt de komende jaren aan de uitvoering van het akkoord, dat is opgesteld om Boxtel sociaal en duurzaam te maken.