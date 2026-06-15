Vrouw herkenbaar in beeld gebracht nadat ze geld pint met gestolen pas

Een vrouw is door de politie herkenbaar in beeld gebracht nadat ze in december 2025 geld pinde met een bankpas die niet van haar was. De pinpas had ze opgehaald nadat het slachtoffer was misleid door een zogenaamde bankhelpdeskmedewerker.

Iemand deed zich voor als medewerker van een bank en later zou ook een zogenaamde politie-agent het advies hebben gegeven om spullen mee te geven.

Rond half twee kwam een vrouw naar het huis van het slachtoffer, zij haalde daar de spullen op waaronder de bankpas. Het slachtoffer zat op dat moment nog aan de telefoon met de criminelen.

Vervolgens is op camerabeelden te zien dat de vrouw geld opneemt met de gestolen bankpas bij een pinautomaat aan de Markt in Prinsenbeek. Dat gebeurde twee keer achter elkaar, iets na drie uur in de middag. Ze haalde volgens de politie een flinke hoeveelheid geld van de rekening waar het oudere slachtoffer hard voor had gespaard.

Eerder bracht de politie de verdachte onherkenbaar in beeld, met de oproep om zichzelf te melden. Dat is niet gebeurd, zo laat de politie maandag weten. Daarom wordt de verdachte nu herkenbaar in beeld gebracht, in de hoop dat mensen haar herkennen en zich bij de politie melden.

Bekijk hier de bewegende beelden van de verdachte die de politie heeft gedeeld: