Jumbo roept hondenvoer terug vanwege plastic

De Veghelse supermarkt Jumbo haalt blikken hondenvoer uit de schappen, omdat er plastic in het voer kan zitten. De supermarktketen vraagt klanten om het niet aan hun huisdier te voeren.

Klanten kunnen het blikvoer terugbrengen naar een winkel van Jumbo. Dan krijgen zij geld terug. "Jumbo vindt deze terugroepactie vervelend voor haar klanten en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt", meldt de supermarkt.