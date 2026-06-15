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Jumbo roept hondenvoer terug vanwege plastic
Vandaag om 17:47 • Aangepast vandaag om 18:19
De Veghelse supermarkt Jumbo haalt blikken hondenvoer uit de schappen, omdat er plastic in het voer kan zitten. De supermarktketen vraagt klanten om het niet aan hun huisdier te voeren.
Klanten kunnen het blikvoer terugbrengen naar een winkel van Jumbo. Dan krijgen zij geld terug. "Jumbo vindt deze terugroepactie vervelend voor haar klanten en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt", meldt de supermarkt.
Het gaat om een blik huismerk voor volwassen honden met de smaak 'stoofpotje met lam, pasta en groente'.
Jumbo is niet de enige supermarkt die dierenvoeding heeft teruggeroepen. Lidl waarschuwde maandag voor mogelijk plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. Albert Heijn en Jumbo gaven eerder al aan dat klanten een specifiek hondenvoer van hun huismerken beter niet aan honden kan geven.
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