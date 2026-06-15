Basisschool uit Herpen wint strijd tegen elektronisch afval

Basisschool ’t Schrijverke uit Herpen heeft de E-waste Race 2026 gewonnen. Leerlingen zamelden ruim 1.350 apparaten en meer dan 9.200 batterijen in. Ze gaven ook apparaten een tweede leven en gingen aan de slag bij Repair Cafés. De school ontvangt een prijs voor hun inzet.

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De E-waste Race is een wedstrijd tussen basisscholen om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. Tien scholen uit Oss, Bernheze en Maashorst deden mee. In totaal zijn ruim 6.400 apparaten en meer dan 54.000 batterijen ingezameld. Ook kregen 218 apparaten een tweede leven via Marktplaats. Basisschool ’t Schrijverke uit Herpen behaalde de eerste plaats met een indrukwekkende inzamelactie.

Groep 7 van de school verzamelde maar liefst 1.353 apparaten en 9.265 batterijen. Daarnaast zorgden zij ervoor dat dertien apparaten opnieuw gebruikt konden worden. Met deze inzamelactie kunnen alle elektronische apparaten op de school jarenlang blijven functioneren. Op maandag 15 juni ontvingen de leerlingen hun prijs: een schoolreisje naar De Ontdekfabriek in Eindhoven, uitgereikt door wethouder Bekir Atman van Oss.

Bewust omgaan met afval

De E-waste Race begon met een gastles over het belang van hergebruik en recycling. Vervolgens gingen de leerlingen vier weken lang actief aan de slag. Buurtbewoners konden hun oude apparaten online aanmelden, waarna de kinderen deze ophaalden. Van dvd-spelers tot haardrogers: de apparaten werden ingeleverd bij inzamelpunten zoals het Duurzaamheidsplein in Oss. Daarna gingen ze naar gespecialiseerde verwerkers.

Het initiatief benadrukt dat de helft van het elektronisch afval in Nederland niet wordt gerecycled. Vaak belanden oude apparaten bij het restafval of blijven ze ongebruikt thuis liggen. Door bewustwording bij kinderen, families en buurtbewoners wil de E-waste Race bijdragen aan een duurzamere omgang met elektronica.

Gemeente Oss zet in op duurzaamheid

De race werd georganiseerd door Race Against Waste en ondersteund door de gemeenten Oss, Bernheze en Maashorst, samen met organisatie Wecycle. Oss zet zich in voor een circulaire economie, waarbij materialen zo lang mogelijk worden hergebruikt en gerecycled. Dit moet bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.