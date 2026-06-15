Man slaat cafébezoeker bewusteloos in Tilburg, politie zoekt dader

Een avondje uit op het Piusplein in Tilburg eindigde voor een man in het ziekenhuis. Hij werd in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart in een druk café met een harde klap tegen de grond geslagen. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken in zijn gezicht op. De politie is naar hem op zoek.

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De mishandeling vond rond half vier 's nachts plaats. Op beelden die maandag zijn getoond in Bureau Brabant is te zien hoe het slachtoffer met een groepje mensen staat te praten in een druk café. Slachtoffer bewusteloos na harde klap

Vlakbij het slachtoffer staat de verdachte met een vrouw. Op een moment botst de man tegen het slachtoffer aan. Nadat het slachtoffer hem wegduwt, zet de verdachte zijn glas weg en loopt hij op hem af. Er volgt een korte woordenwisseling waarbij de verdachte druk gebaart en het slachtoffer met beide handen naar achteren duwt. Vervolgens haalt hij hard uit. Het slachtoffer wordt vol geraakt, valt op de grond en blijft korte tijd bewusteloos liggen.

Daarna maakt de verdachte ook nog een slaande beweging richting iemand anders. Uiteindelijk loopt hij samen met de vrouw weg uit het café. Meerdere breuken in gezicht

Het slachtoffer hield zwaar letsel over aan de mishandeling. Hij liep op drie plaatsen breuken in zijn gezicht op. Tijdens een operatie moesten metalen plaatjes worden geplaatst. Daarnaast raakte een zenuw beschadigd, waardoor een deel van zijn gezicht gevoelloos werd. Ook kon hij enige tijd niet kauwen en moest hij een week lang vloeibaar voedsel gebruiken.

Verwondingen van het slachtoffer (foto: Bureau Brabant).