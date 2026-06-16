Ophef op gymnasium: leerlingen eisen terugkeer cabaretshow door docenten

Meer dan 1500 leerlingen, ouders, oud-leerlingen en andere sympathisanten zijn in opstand gekomen nadat het docentencabaret op Stedelijk Gymnasium Breda is geschrapt. De schoolleiding zet een streep door de dertig jaar oude traditie, omdat die de 'sociale veiligheid' zou raken. "Dit besluit raakt het hart van de schoolcultuur", vindt een ouder.

Het gedoe rondom de zogenoemde promotieavond is met geheimzinnigheid omgeven. Betrokkenen praten liever alleen anoniem met Omroep Brabant. De avond zou geschrapt zijn omdat de schoolleiding twijfelt over de sociale veiligheid: voelen leerlingen zich wel veilig en prettig bij bepaalde opmerkingen en grappen die gemaakt worden tijdens de promotieavond. De avond vormt al dertig jaar de feestelijke afsluiting van het schooljaar. Ouders, leerlingen en docenten komen samen voor de rapportuitreiking en het docentencabaret, waarin met humor wordt teruggekeken op het afgelopen schooljaar. "Dit is echt zo'n Stedelijk Gym-ding", zegt een betrokkene. "Er is geen andere school die dit doet. Het hoort gewoon bij de identiteit van de school."

Het Stedelijk Gymnasium in Breda. (beeld: Google Streetview)

De onvrede over het besluit heeft geleid tot een petitie en een handtekeningenactie van de leerlingenraad. Deze initiatieven kregen in korte tijd veel steun, want inmiddels hebben 1500 mensen hun handtekening gezet om de promotieavond en het docentencabaret te behouden. Dat aantal zegt volgens betrokkenen alles over de impact van het besluit. Maar zij willen ook benadrukken dat het protest voortkomt uit liefde voor de school. "Wij willen helemaal geen slechte publiciteit voor de school", zegt een moeder die anoniem wil blijven. "We dragen deze school juist een warm hart toe."

Volgens ingewijden, Omroep Brabant sprak meerdere docenten en ouders, ligt de aanleiding van het conflict bij rector Inge Rodenburg. Zij zou zorgen hebben geuit over de vorm en inhoud van het docentencabaret en daarvoor nieuwe voorwaarden hebben gesteld.

"Het mooiste is dat leerlingen opstaan voor hun docenten."

Betrokken docenten zeggen dat die voorwaarden het vrijwel onmogelijk maken om het cabaret op de gebruikelijke manier voort te zetten. Daarbij zou onder meer zijn gesproken over sociale veiligheid en grenzen aan de inhoud van de voorstelling. Dan draait het om de vraag of leerlingen zich wel veilig en prettig voelen bij bepaalde opmerkingen. Teksten zouden daarom vooraf goedgekeurd moeten worden. Of er mensen zijn die een eerdere promotieavond als kwetsend hebben ervaren, is bij de mensen die Omroep Brabant sprak niet bekend. "De makers houden rekening met elkaar", zegt een betrokkene. "Ze sparen eerder de leerlingen, maar juist zichzelf niet." Opvallend is dat alle betrokkenen anoniem willen blijven. Dit voorval gaat volgens een bron om meer dan alleen de cabaret- en promotieavond. "Het gaat over vertrouwen. Docenten maken al dertig jaar een voorstelling voor leerlingen en ouders. Nu voelt het alsof ineens aan de inhoud wordt getwijfeld." Dat juist leerlingen nu massaal in actie komen, vinden zij veelzeggend. "Het mooiste is eigenlijk dat leerlingen opstaan voor hun docenten", zegt een ouder. "Dat zie je niet op iedere school." Een docent noemt de petitie zelfs een voorbeeld van waar het Stedelijk altijd voor heeft gestaan: betrokkenheid, zelfstandigheid en kritisch denken.

"We betreuren de ophef die is ontstaan rondom de promotieavonden."

Rector Inge Rodenburg laat in een schriftelijke reactie weten de ontstane commotie te betreuren. "Er zijn veel betrokken medewerkers en leerlingen op onze school en daar hechten we grote waarde aan." Volgens Rodenburg gaat de school deze week in gesprek met betrokken medewerkers en de leerlingenraad. Komende vrijdag volgt een reactie richting leerlingen en ouders. "Tot die tijd doen wij verder geen mededelingen." Of het besluit alsnog wordt teruggedraaid, blijft daarmee nog even onduidelijk.