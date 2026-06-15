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Man op scooter raakt gewond bij botsing met auto in Schijndel

Gisteren om 19:05 • Aangepast gisteren om 19:31
Scooterrijder gewond na botsing met auto in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn / SQ Vision).
Scooterrijder gewond na botsing met auto in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn / SQ Vision).

Een scooterrijder is maandagmiddag rond kwart over vier gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Boxtelseweg in Schijndel bij restaurant De Nachtegaal.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De scooterrijder kwam in botsing met een auto en raakte de auto aan de zijkant. De bestuurder van de scooter raakte door de klap gewond aan zijn hoofd. 

Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn en of het slachtoffer uiteindelijk is overgebracht naar het ziekenhuis. 

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De auto en de scooter raakte flink beschadigd. Een berger heeft de auto afgevoerd. 

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