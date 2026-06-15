Milieustraten Oisterwijk en Haaren passen openingstijden aan

Vanwege de hitte zijn de milieustraten in Oisterwijk en Haaren op 19 en 20 juni alleen in de ochtend open.

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De milieustraat in Oisterwijk is op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni geopend van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s middags. De milieustraat in Haaren heeft op zaterdag 20 juni dezelfde aangepaste openingstijden.

De wijziging komt door de hoge temperaturen die dit weekend worden verwacht. Bij bijzondere weersomstandigheden of evenementen kunnen de openingstijden van de milieustraten vaker worden aangepast.

Inwoners die hun afval willen wegbrengen, wordt geadviseerd rekening te houden met deze aangepaste tijden. Houd het nieuws in de gaten voor eventuele updates van de Afvalstoffendienst.