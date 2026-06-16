Levensgevaarlijke situatie in deze straat in Klundert en zo ziet dat eruit

Bewoners van de Hoogstraat in Klundert klagen steen en been over gevaarlijke situaties bij hen voor de deur. Na de herbestrating zijn er paaltjes verdwenen. Auto's en vrachtwagens scheuren nu over de stoep. Bekijk hier de beelden.

De ene na de andere auto rijdt over de stoep, zo is te zien op de beelden. Ook bestelbusjes en vrachtwagens zetten hun weg voort over het voetpad omdat de straat te smal is voor tegenliggers.

En daar hebben bewoners in de straat schoon genoeg van. Eerder stonden er paaltjes op de stoep om de auto's tegen te houden, maar die zijn weg sinds de Hoogstraat is opgeknapt. Daar baalt de buurt van.

Stoep te schuin aangelegd

"Wij moeten eerst ons hoofd uit de voordeur steken om te kijken of we de deur uit kunnen lopen", vertelde een bezorgde buurtbewoner eerder tegen Omroep Brabant. Ook zou de stoep te schuin zijn aangelegd waardoor mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens van de stoep naar de weg rollen.

Een paar buurtbewoners stapten naar de gemeente, maar hun klaagzang heeft nog niet voor een oplossing gezorgd.

Het is niet duidelijk of en wanneer de verdwenen paaltjes weer terugkomen. De gemeente Moerdijk, waar Klundert onder valt, heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.