Gewonde bij brand in Bergen op Zoom, benedenverdieping compleet verwoest

Bij een brand in een huis aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom is maandagavond de benedenverdieping volledig verwoest. Een persoon raakte gewond.

De eerste melding van de brand kwam iets voor half acht binnen bij de brandweer. "De benedenverdieping van het huis heeft compleet in brand gestaan en is daardoor verwoest. Ook een deel van de bovenverdieping heeft flinke schade opgelopen", meldt een woordvoerder van de brandweer Midden- en West-Brabant.

Ook schade bij de buren: dak moest gesloopt worden

Ook het huis ernaast heeft veel schade opgelopen, onder meer door rook en water. Ook een deel van het dak van de buren moest gesloopt worden om te kijken of de brand niet onder het dak zat.

Bij een van de woningen waren bewoners thuis op het moment van de brand, één persoon is gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis.

Waar kunnen bewoners terecht na brand in huis?

Brandweerwagens uit Halsteren en Bergen op Zoom kwamen de brand blussen. Om de hoek waren ook brandweerwagens van Bergen op Zoom bezig met een oefenavond. Zij waren heel snel ter plaatse.

Stichting Salvage is opgeroepen voor hulp bij de afwikkeling van de brand. Ook wordt er tijdelijke huisvesting gezocht voor de bewoners van de woningen.