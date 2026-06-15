Nieuw college Geldrop-Mierlo geïnstalleerd

Burgemeester Jos van Bree heeft maandagavond de nieuwe wethouders van Geldrop-Mierlo geïnstalleerd.

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Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 15 juni zijn de wethouders Fiona Bijl, Frans Stravers, Hanneke Meulendijk-van de Pasch en Mathil Sanders-de Jonge beëdigd. Samen met de burgemeester en gemeentesecretaris Nick Scheltens vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

De installatie markeert de start van een nieuwe bestuursperiode voor Geldrop-Mierlo. Het college werkt met het raadsprogramma 2026-2030, getiteld ‘Op weg naar een toekomstbestendig Geldrop-Mierlo’. Dit document biedt een basis voor belangrijke keuzes en ontwikkelingen en bouwt voort op de langetermijnvisie van de gemeente, die reikt tot 2044.

Portefeuilleverdeling volgt

De verdeling van de taken binnen het college is nog niet definitief. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college wordt vastgesteld wie welke portefeuille op zich zal nemen.

Met een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten wil het college zich inzetten voor de toekomst van de gemeente. Burgemeester Van Bree benadrukte het belang van samenwerking en een gezamenlijke aanpak tijdens de installatie.