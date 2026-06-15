Bossche oppositie eist spoeddebat over opvanglocatie in Engelen
Negen partijen in de gemeenteraad van Den Bosch willen dinsdag een spoeddebat met wethouder Pieter Paul Slikker (GroenLinks-PvdA) over de opvanglocatie voor asielzoekers in Engelen. Ze willen weten waarom de raad pas in april van dit jaar werd geïnformeerd over de plannen, terwijl het COA al in oktober 2024 bij het college bekendmaakte deze locatie in beeld te hebben.
In het verzoek halen partijen een uitspraak aan die wethouder Slikker vlak voor de verkiezingen deed. In een reactie op een motie van de PVV zei de wethouder dat met het COA overeenkomsten zijn gesloten "voor eerst Pettelaarpark, straks de Kruithoorn en op termijn dat permanente azc van hoge kwaliteit op Groot-Meerendonk, en dat er geen enkele behoefte noch wens leeft om daar anders naar te gaan kijken in de komende periode, dus op dit punt kan ik u geruststellen."
De partijen willen van wethouder Slikker weten hoe zijn uitspraak en geruststelling zich verhouden tot de feiten die daarna openbaar werden: namelijk dat de voorbereidingen over opvang in Engelen toen al maanden bezig waren.
Nodig voor vertrouwen
“Het beantwoorden van deze vraag is nodig voor het vertrouwen tussen gemeenteraad en college en voor een zorgvuldige invulling van de controlerende taak van de raad”, aldus de negen fractievoorzitters.
Afgelopen week publiceerde de gemeente, na vragen van raadsleden, documenten die te maken hadden met de manier waarop het besluit tot stand is gekomen om minderjarige asielzoekers op te vangen op De Beverspijken in Engelen. Dit bestaat uit mails en onderzoeken naar milieu- en geluidsaspecten.
De negen oppositiepartijen benadrukken dat het spoeddebat van dinsdag niet gaat over een inhoudelijk oordeel over het opvangbeleid, maar over de informatievoorziening aan de gemeenteraad.
Protesten
In Engelen waren de afgelopen tijd meerdere protesten tegen de opvang. Daarbij moest de mobiele eenheid meerdere keren ingrijpen. Ook werd de naastgelegen A59 een keer geblokkeerd en ging er een explosief af bij het pand waar de opvang moet komen.