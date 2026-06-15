Bossche oppositie eist spoeddebat over opvanglocatie in Engelen

Negen partijen in de gemeenteraad van Den Bosch willen dinsdag een spoeddebat met wethouder Pieter Paul Slikker (GroenLinks-PvdA) over de opvanglocatie voor asielzoekers in Engelen. Ze willen weten waarom de raad pas in april van dit jaar werd geïnformeerd over de plannen, terwijl het COA al in oktober 2024 bij het college bekendmaakte deze locatie in beeld te hebben.

In het verzoek halen partijen een uitspraak aan die wethouder Slikker vlak voor de verkiezingen deed. In een reactie op een motie van de PVV zei de wethouder dat met het COA overeenkomsten zijn gesloten "voor eerst Pettelaarpark, straks de Kruithoorn en op termijn dat permanente azc van hoge kwaliteit op Groot-Meerendonk, en dat er geen enkele behoefte noch wens leeft om daar anders naar te gaan kijken in de komende periode, dus op dit punt kan ik u geruststellen." De partijen willen van wethouder Slikker weten hoe zijn uitspraak en geruststelling zich verhouden tot de feiten die daarna openbaar werden: namelijk dat de voorbereidingen over opvang in Engelen toen al maanden bezig waren.