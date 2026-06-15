Navigatie overslaan
Ontdek

Gewonde bij mogelijke steekpartij, vrouw aangehouden

Vandaag om 21:53 • Aangepast vandaag om 22:19
politielint_ANP720
politielint_ANP720

Een persoon is maandagavond gewond geraakt bij een mogelijke steekpartij in Bergen op Zoom. Een vrouw is aangehouden. Het conflict vond plaats aan de Spanjestraat en de kruising met het San Marinopad. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het letsel mee lijkt te vallen en dat nog niet duidelijk is of er daadwerkelijk is gestoken. "We onderzoeken wat er precies is gebeurd en wat voor strafbaar feit er is gepleegd."

Een vrouw is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Ook worden getuigen door de politie gehoord. 

Of het slachtoffer een man of een vrouw is, maakt de politie nu niet bekend. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.