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Gewonde bij mogelijke steekpartij, vrouw aangehouden
Vandaag om 21:53 • Aangepast vandaag om 22:19
Een persoon is maandagavond gewond geraakt bij een mogelijke steekpartij in Bergen op Zoom. Een vrouw is aangehouden. Het conflict vond plaats aan de Spanjestraat en de kruising met het San Marinopad.
Een woordvoerder van de politie laat weten dat het letsel mee lijkt te vallen en dat nog niet duidelijk is of er daadwerkelijk is gestoken. "We onderzoeken wat er precies is gebeurd en wat voor strafbaar feit er is gepleegd."
Een vrouw is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Ook worden getuigen door de politie gehoord.
Of het slachtoffer een man of een vrouw is, maakt de politie nu niet bekend.
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