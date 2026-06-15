Vrouw (74) opgelicht in Erp, deze daders worden gezocht

Een 74-jarige vrouw uit Erp is in december 2025 opgelicht door zogenaamde bankmedewerkers. De verdachte kwam bij haar langs om haar bankpas en telefoon mee te nemen: 'om bankfraude te voorkomen', zo was de lezing van de verdachte. Maar ze werd juist bestolen. Beelden van de daders waren maandagavond te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De verdachte zei dat gegevens van haar bankpas waren gestolen en dat ze daarom haar bankpas mee moest geven. De vrouw zou een dag later een nieuwe bankpas krijgen, de oude werd door de verdachte opgehaald. Ze mocht haar kinderen niet bellen, want dan zou het te lang duren.

Op de beelden is te zien hoe iemand pint met de pas van de vrouw uit Erp. Daar is het niet bij gebleven, want in Eindhoven is nog een verdachte opgedoken die ook geld van haar rekening haalt.

De 74-jarige vrouw is niet alleen haar pinpas en telefoon kwijt, maar ook een belangrijk medisch pasje. Ze raakte duizenden euro's kwijt.

Door het delen van de beelden hoopt de politie de daders op te sporen.