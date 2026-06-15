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Man zwaargewond nadat hij van de weg raakt en met auto van dijk tolt

Gisteren om 22:55 • Aangepast gisteren om 23:18
Een automobilist is zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto van een tien meter hoge dijk reed (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Een automobilist is zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto van een tien meter hoge dijk reed (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Een man is maandagavond zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto van de weg raakte op het Kerkeind in Sleeuwijk. Hij reed met z'n auto van een hoge dijk en kwam onder aan de dijk tot stilstand.  Zijn auto sloeg daarbij meerdere keren over de kop. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is door de brandweer uit het voertuig gehaald. De dijk is zo'n tien meter hoog. Omdat het slachtoffer zich onderaan de dijk bevond moest de brandweer het slachtoffer met een kraan omhoog hijsen. 

Eenmaal boven aan de dijk is het slachtoffer door ambulancepersoneel gestabiliseerd. Ook een tweede ambulance kwam naar de plek van het ongeval om hulp te verlenen. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte zwaar beschadigd, van de voorkant van de auto is vrijwel niets meer over. Een berger zal het voertuig naar boven halen en afvoeren.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. 

  • Automobilist tolt van tien meter hoge dijk en raakt zwaargewond
    Automobilist tolt van tien meter hoge dijk en raakt zwaargewond
  • Een automobilist is zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto van een tien meter hoge dijk reed (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Een automobilist is zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto van een tien meter hoge dijk reed (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Een automobilist is zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto van een tien meter hoge dijk reed (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

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