Ecologen onderzoeken beschermde dieren bij gebouwen in Halderberge

Ecologen voeren langere observaties uit bij gebouwen in Halderberge. Ze zoeken naar beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en zwaluwen. Het onderzoek maakt deel uit van het Soortenmanagementplan (SMP) van de gemeente. Het werk gebeurt vanaf de openbare weg.

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In Halderberge is het onderzoek voor het Soortenmanagementplan (SMP) in een nieuwe fase beland. Dit betekent dat ecologen nu langere tijd bij woningen en gebouwen aanwezig kunnen zijn om beschermde diersoorten en hun leefomgeving in kaart te brengen.

De ecologen letten op dieren zoals vleermuizen, huismussen en zwaluwen. Ze voeren hun werk uit vanaf de openbare weg en richten zich uitsluitend op het observeren van deze dieren. Als een woning of gebouw meer aandacht krijgt, is dat onderdeel van het onderzoek. Bewoners hoeven zich hier geen zorgen over te maken.

Vragen aan de ecologen

Voor wie vragen heeft over de werkzaamheden, is er de mogelijkheid om de aanwezige ecologen aan te spreken. Zij kunnen uitleg geven over het onderzoek en de werkwijze. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Halderberge.