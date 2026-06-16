Containeraanvraag voor Maczekstraat in Dongen

Van 6 tot en met 27 juli 2026 wordt een container geplaatst op de Maczekstraat in Dongen. De vergunningaanvraag hiervoor is op 11 juni 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken. Het gaat om een tijdelijke plaatsing van een container op het adres Maczekstraat 18, 5103SN Dongen.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als extra informatie nodig is, kan de beoordeling worden opgeschort.